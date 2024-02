Verdächtiger nach mutmaßlichem Messerangriff in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff am Dienstag an einer Schule in Pforzheim befindet sich der 18-jährige Hauptverdächtige in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilten. Er habe sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Der junge Mann stehe im dringenden Verdacht, zwei 17-Jährige mithilfe eines Messers schwer verletzt und sich dadurch wegen versuchten Totschlags sowie wegen gefährlicher Körperverletzung strafbar gemacht zu haben, hieß es laut Mitteilung.

Gegen einen zunächst ebenfalls vorläufig festgenommenen 19-Jährigen habe sich hingegen kein dringender Tatverdacht hinsichtlich einer Beteiligung am Messereinsatz gegen die beiden Geschädigten ergeben. Deshalb sei er bis auf weiteres wieder auf freien Fuß gesetzt worden.