Verdächtiger nach Beschädigung von Israel-Flagge in Haft

Nach der Beschädigung einer israelischen Flagge hat die Polizei in Heilbronn einen 31-jährigen Verdächtigen festgenommen. Insgesamt habe die intensive Ermittlung vier mutmaßlich Beteiligte ergeben, die Anfang Oktober eine am Marktplatz Heilbronn gehisste Israel-Flagge heruntergerissen haben sollen, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn am Montag mit.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 13:17 Von: Deutsche Presse-Agentur