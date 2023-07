Ermittlungen

Verdächtiger Gegenstand in Briefkasten in Karlsruhe gefunden

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

In der Karlsruher Innenstadt ist ein verdächtiger Gegenstand mit einer Schnur — ähnlich einer Zündschnur — in einem Briefkasten gefunden worden. Die Polizei sperrte daraufhin am Montagmorgen den Bereich um den Fundort, um das verdächtige Objekt zu untersuchen und gab schließlich Entwarnung.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 15:54 Von: Deutsche Presse-Agentur