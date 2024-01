Verdächtiger Gegenstand führt zu Brückensperrung

Ein verdächtiger Gegenstand an einer Mannheimer Brücke über den Neckar hat am Samstag den Straßen- und den Schiffsverkehr für knapp zweieinhalb Stunden gestoppt. Der Gegenstand sei ungefährlich für die Öffentlichkeit gewesen, teilte die Polizei mit. Um was es sich genau handelte, wollten die Ermittler zunächst nicht sagen. Es werde geprüft, ob eine Straftat vorliege. Über die Brücke fahren Fahrzeuge und Straßenbahnen.