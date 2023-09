Verdacht auf Schwarzarbeit ‐ Durchsuchungen im Südwesten

Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit haben Ermittler der Steuerfahndungsstelle Reutlingen und des Hauptzollamts Heilbronn im Südwesten 43 Wohnhäuser, Büros und Lagerplätze durchsucht. Vier Menschen nahmen die Ermittler am Dienstag vorläufig fest, gegen drei von ihnen wurde ein Haftbefehl erlassen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Behörden und der Stuttgarter Staatsanwaltschaft vom Mittwoch. Die Durchsuchungen fanden in den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen und Germersheim statt.

Sieben Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Schwarzarbeiter im Bereich der Möbel- und Küchenmontage beschäftigt zu haben. Sie sollen von 2019 bis jetzt mindestens 870.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen hinterzogen haben. Außerdem sollen in mindestens zehn Fällen Menschen ohne Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis bei ihnen gearbeitet haben.