Kriminalität

Verdacht auf Drogenhandel: Fünf Tatverdächtige festgenommen

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Ein Mann trägt Handschellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration )

Ermittler haben in Oberschwaben fünf Menschen wegen des Verdachts auf organisierten Drogenhandel festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 29 und 73 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Ravensburg von Mittwoch.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 16:26 Von: Deutsche Presse-Agentur