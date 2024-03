Gesundheit

Verband bemängelt technische Probleme mit E-Rezept

Ein Mann steckt in einer Apotheke eine Gesundheitskarte in ein Kartenlesegerät. (Foto: Annegret Hilse/dpa/Illustration )

E-Rezept ausstellen lassen, in der Apotheke abrufen, fertig. Aber so einfach ist es wohl doch nicht. Störungen häuften sich in letzter Zeit, sagt der Landesapothekerverband.