Verbände fordern Schulreformen - nicht nur am Gymnasium

Schluss mit dem Fokus aufs Gymnasium: Mit diesem Appell haben sich drei Schulverbände ans Kultusministerium gewandt. „Die aktuelle Bildungsdebatte geht an den meisten Schülerinnen und Schülern vorbei“, heißt es in dem gemeinsam verfassten Brief, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Zumindest beim lange angekündigten Sprachförderprogramm für Kita-Kinder scheint sich etwas zu tun.

Vergleichstests zeigen: Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Südwesten sinken seit Jahren. Ein Befund war, dass jeder fünfte Viertklässler nicht richtig lesen und rechnen kann. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will das ändern. Konkret plant sie, Kinder mit Defiziten sprachlich zu fördern, noch bevor sie in die Schule kommen. Diese verpflichtenden Kurse, auf die der Stadtstaat Hamburg seit Jahren setzt, hatte sie vor einem knappen Jahr angekündigt. Ein erstes Konzept hat sie nun laut „Südwest Presse“ der Grünen-Landtagsfraktion vorgestellt.

Verbindliche Sprachförderung

Demnach sollen Kinder bereits mit vier Jahren auf Sprachdefizite getestet werden und bei Bedarf eine „verbindliche ergänzende Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung“ bekommen. Viele Fragen sind aber noch offen. Etwa, wann das Programm starten soll, wie viel Geld dafür eingesetzt wird, woher das Personal kommen soll und auf welchem rechtlichen Weg die Förderung für die Kinder verpflichtend wird. Hamburg etwa löst für diese Kinder frühzeitig die Schulpflicht aus.

Edgar Bohn vom Grundschulverband, Thomas Speck vom Berufsschullehrerverband (BLV) und Matthias Wagner-Uhl vom Verein für Gemeinschaftsschulen fordern deutlich mehr als das. In ihrem Brief, der auch an den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz und ans Staatsministerium von Regierungschef Winfried Kretschmann ging, fordern sie grundlegende Bildungsreformen. „Wir sind hochgradig besorgt um die Zukunft der jungen Menschen im Land, um unsere Schulen und auf lange Frist um den Wirtschafts- und Innovationsstandort Baden-Württemberg“, erklären sie.

Politik getrieben von „artikulationsstarker Gruppe“

Die drei Vorsitzenden kritisieren, dass sich die Politik von einer „artikulationsstarken Gruppe“ treiben lasse. Damit meinen sie die Unterstützer einer flächendeckenden Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Eine Bürgerinitiative hatte hierfür mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt, ein Volksbegehren könnte noch folgen. Unter diesem Druck hat die Landesregierung ein Bürgerforum mit zufällig ausgewählten Menschen durchgeführt - auch sie empfehlen ein neues G9 einzuführen. „Unter diesem enormen Druck scheint sich die Aufmerksamkeit nur noch auf die Frage ,G9 - aber wie?’ zu beschränken“, beklagen die Verbandsvertreter. Für Grundschulen habe die Politik derweil trotz großer Ankündigungen kaum mehr zu bieten als „kleinteilige Programme“, ein echtes Grundschulpaket scheine nicht in Sicht.

Das sei fatal, schließlich habe jeder sechste junge Erwachsene im Land keine abgeschlossene Berufsqualifizierung: 379.000 Menschen zwischen 20 und 35 Jahren seien ungelernt. Weil es sich hierbei aber nicht um Gymnasiasten handle, seien diese jungen Menschen nicht im Fokus Politik. „Gesellschaftlich wird uns dieses Versäumnis eher früher als später einholen“, heißt es im Brief.

Kultusministerium wehrt sich gegen Vorwürfe

Ein Sprecher Schoppers weist den Vorwurf zurück und betont: „Diese Regierung und die Kultusministerin legen den Hauptfokus auf die Startbedingungen der schulischen Laufbahn, die Stärkung der Basiskompetenzen ist unser wichtigstes bildungspolitisches Ziel.“ Deutlich werde das am geplanten Sprachförderkonzept und den Programmen etwa zum lauten Vorlesen in der Schule und zur Stärkung der Grundlagen, die es schon gibt.

Aus Sicht der Verbandsvertreter ist das zu wenig: Es brauche eine grundlegende Debatte über „Schule 2030“. Darauf hatte sich Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag 2021 verständigt. Der Leistungsabfall, die Digitalisierung und Corona machten es nötig, „dass wir mit allen Akteurinnen und Akteuren im Bildungsbereich und mit der Zivilgesellschaft in einen professionell organisierten Dialog eintreten, wie Schule 2030 gestaltet werden muss“, heißt es darin. Zudem fordern die Verbändechefs eine Enquete-Kommission „Bildungszukunft“ im Landtag.

Suche nach Bildungsallianz

Die Idee der FDP-Fraktion, sich mit allen im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD zur Bildung auszutauschen, hat Ministerin Schopper aufgegriffen. Sie rede aktuell mit den Bildungspolitikern der Fraktionen um zu sondieren, wie die Schullandschaft qualitativ und in Bezug auf die verfügbaren Ressourcen weiterentwickelt werden könne, so Schoppers Sprecher. Das Ziel sei im Idealfall ein parteiübergreifender Konsens, der eine Schulentwicklung über die Legislaturperiode hinaus sicherstelle. Ein Gespräch mit den Fraktionschefs folge.

Die Verfasser des Briefs appellieren derweil, es brauche mehr als einen solchen Bildungspakt. Es brauche grundlegende Reformen. „Und zwar nicht nur für knapp 300.000 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, sondern für alle 1,3 Millionen Schülerinnen und Schüler im Südwesten!“

Dass sie mit ihrem Brief gerade jetzt laut werden, erklärt Bohn vom Grundschulverband auf Nachfrage damit, dass die Bildungspolitik aktuell in Bewegung sei. „Die größte Baustelle ist meines Erachtens, dass wir nicht die Strukturfrage stellen, nicht in erfolgreiche Bildungsländer schauen und fragen, was machen die anders, was können wir davon lernen.“ Kinder müssten auf eine ungewisse Zukunft bestmöglich vorbereitet würden. Denn, so Bohn: „Bildung ist die einzige Ressource, die wir in Baden-Württemberg haben.“

Sorge um Niedergang des Wirtschaftsstandorts

BLV-Chef Speck wird konkreter. Er zitiert Wissenschaftler für Künstliche Intelligenz, die ein exponentielles Wachstum dieser Technologie vorhersagen. „Wenn wir hier nicht kontinuierlich mitwachsen, werden wir von der Wertschöpfung abgehängt“, sagt Speck. Wie also können Kinder darauf vorbereitet und Arbeitskräfte kontinuierlich fortgebildet werden? Dafür brauche es Lösungen, denn sonst befürchte er ein „enormes soziales Sprengpotenzial für uns als Gesellschaft“, sagt Speck, weil viele Menschen abgehängt würden.

Speck wie auch Wagner-Uhl von den Gemeinschaftsschulen pochen auf mehr Bildungsgerechtigkeit. Vergleichstests bescheinigen dem Südwesten, hierin nicht sehr gut zu sein. Die Politik müsse gemeinsam mit der Gesellschaft eine neue Definition von guter Schule erarbeiten, „abseits jeglicher ideologischer Diskussion“, sagt Wagner-Uhl. Die pädagogische Wissenschaft habe für viele Bereiche Goldstandards definiert. „Die Politik nutzt das aber nicht, aus Angst, bestimmte Wähler vor den Kopf zu stoßen.“