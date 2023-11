Vater eines Schulkindes hielt mutmaßlichen Todesschützen auf

Der Vater eines unbeteiligten Schulkindes hat den mutmaßlichen Todesschützen in einer Offenburger Schule nach der Tat aufgehalten. Er habe den Jugendlichen lautstark angesprochen und ihn dazu bewegt, die Schusswaffe abzulegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. „In der Folge hielt der Vater den mutmaßlich aufgebenden Täter bis zum Eintreffen der schnell vor Ort erschienenen Polizeikräfte fest.“ Der 15 Jahre alte Tatverdächtige soll das gleichaltrige Opfer am Donnerstag erschossen haben.