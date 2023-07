Batteriekonzern

Varta kappt Prognose für operativen Gewinn

Ellwangen / Lesedauer: 2 min

Das Varta-Logo ist an Batterien der Varta AG zu sehen. (Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild )

Der in der Krise steckende Batteriekonzern Varta blickt pessimistischer auf 2023. Der Umsatz werde nur noch das untere Ende der bisherigen Spanne von 820 Millionen bis 870 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Ellwangen mit.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 08:14 Von: Deutsche Presse-Agentur