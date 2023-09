Vagnoman–Comeback beim VfB rückt näher: Stenzel pausiert

Das Comeback von Außenbahnspieler Josha Vagnoman beim Fußball–Bundesligisten VfB Stuttgart rückt näher. Der 22–Jährige befindet sich seit dieser Woche wieder im Lauftraining und kann die Belastung allmählich steigern. Wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß stand Vagnoman dem VfB seit der U21–Europameisterschaft in Georgien und Rumänien im vergangenen Sommer noch nicht wieder zur Verfügung.

Stürmer Deniz Undav absolvierte am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der Neuzugang vom englischen Club Brighton & Hove Albion hatte sich im August nur wenige Tage nach seinem Wechsel einen Teilriss des Außenbandes im Knie zugezogen.

Rechtsverteidiger Pascal Stenzel fehlte in der Einheit am Mittwoch. Der 27–Jährige hatte im vergangenen Auswärtsspiel bei RB Leipzig (1:5) einen Schlag auf die Rippe bekommen und war gegen den SC Freiburg (5:0) am vergangenen Wochenende ausgewechselt worden. Die nächste Liga–Partie bestreitet der VfB am 16. September beim 1. FSV Mainz 05.