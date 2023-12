Kriminalität

Urteil im Prozess um tödliche Auto-Attacke erwartet

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Eine Figur der blinden Justitia. (Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild )

Sie fährt mit ihrem Partner auf der Motorhaube durch den Ort, auf die Landstraße, schließlich wird er unters Auto gezogen. Im Prozess um die tödliche Autofahrt in Reichenbach an der Fils steht nun das Urteil an.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 03:17 Von: Deutsche Presse-Agentur