Urteil im Prozess um Mord an Ehefrau erwartet

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf eine 44–Jährige in einem Geschäft in Markdorf (Bodenseekreis) wird ein Urteil erwartet. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten am Donnerstag plädiert. Das Plädoyer der Verteidigung beginnt am Freitagmorgen (9.00 Uhr). Danach wird eine Entscheidung des Landgerichts Konstanz in dem Fall erwartet.

Der 48 Jahre alte Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses ein Geständnis abgelegt. Geplant habe er die Tat aber nicht, ließ er über seinen Verteidiger wissen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord, Verstoß gegen das Waffengesetz und gefährliche Körperverletzung vor.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der albanische Staatsangehörige die Frau als seinen Besitz ansah und ihr deswegen das Lebensrecht absprach. Das Motiv sei, dass er die Trennung der Frau von ihm nicht habe akzeptieren wollen. Das Paar hat drei Kinder.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte beantragt, den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe zu verurteilen und die Schwere der Schuld festzustellen. Die beiden Vertreterinnen der Nebenklage haben sich jeweils dem Antrag der Staatsanwaltschaft angeschlossen.