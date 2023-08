Urteil im Freiburger Totschlagsprozess erwartet

Tödlicher Schuss auf den Partner der Ex–Freundin: An diesem Dienstag soll vor der Schwurgerichtskammer des Freiburger Landgerichts der Prozess gegen einen 30–Jährigen zu Ende gehen. Die Tat ereignete sich im Januar auf offener Straße vor der Wohnung der Frau in Freiburg. Das Opfer starb kurz danach in einer Klinik. (Az: 1 Ks 200 Js 663/23).

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Streit aus kurzer Entfernung in den Brustbereich des 31–jährigen Mannes geschossen zu haben. Das Opfer sei dann zu Boden gegangen.

Der Angeklagte, ein Deutscher, soll dann den Tatort verlassen haben — er wurde nach Polizeiangaben nach seiner Flucht widerstandslos festgenommen. Der Anwalt des Angeklagten hatte gesagt, dieser bedauere und bereue die Tat. Der Prozess wegen Totschlags läuft seit Ende Juni.