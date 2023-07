Sexueller Missbrauch

Urteil: 21–Jähriger wegen hundertfachen Kinder–Missbrauchs

Pforzheim / Lesedauer: 1 min

Eine Figur der blinden Justitia. (Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild )

Wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs ihm anvertrauter Kinder ist am Montag ein ehemaliger Fußballjugendtrainer zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die zuständige Jugendkammer des Landgerichts Karlsruhe in Pforzheim verurteilte den 21–Jährigen nach Angaben eines Gerichtssprechers wegen mehr als 120 Taten — davon in 42 Fällen wegen schweren sexuellen Missbrauchs und in vier Fällen auch wegen der Herstellung von Kinderpornographie.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 17:08 Von: Deutsche Presse-Agentur