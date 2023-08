Urlauber aus Freiburg tot in See in Mecklenburg–Vorpommern

Auf dem Wangnitzsee bei Priepert in Mecklenburg–Vorpommern ist ein Toter gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen 37 Jahre alten Urlauber aus Freiburg, der vermutlich beim Baden ums Leben gekommen sei, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Der Mann habe sich ein Hausboot ausgeliehen gehabt und soll damit unterwegs gewesen sein. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht. Paddler hatten die Leiche am Dienstagnachmittag im Wasser treibend gefunden und die Polizei alarmiert. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände des Vorfall genauer aufzuklären.