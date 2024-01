Früher vermochte Fernsehen, Menschen zu verbinden, Showmaster wie Peter Frankenfeld, Rudi Carrell oder Hans Rosenthal gehörten via Bildschirm quasi zur Familie. Zu den Unterhaltungsgrößen zählte auch Wim Thoelke mit seiner Donnerstagssendung „Drei mal Neun“. Am 17. Januar 1974 gelang ihm sogar das Kunststück, eine ganze Nation in Aufruhr zu versetzen - als er den Israeli Uri Geller in seine Show einlud. Schon bei der Pressekonferenz am Vortag raunte Thoelke: „Räumen Sie die Bestecke vom Abendbrottisch. Sie könnten nach der Sendung verbogen sein wie Angelhaken.“ Die Warnung war berechtigt.

Bei „Drei mal Neun“ fixierte Geller mit hypnotischem Blick zunächst Gabeln und beschwor seine angeblich übersinnlichen Kräfte: „Bend, bend, bend“ (bieg dich, bieg dich, bieg dich). Und das Besteck bog sich, unübersehbar für 13 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen. Denen der Atem stockte, als Geller anschließend noch kaputte Uhren vorgeblich über Telepathie wieder zum Laufen brachte. Auch Thoelke kam aus dem Staunen nicht heraus: „Das sind ja geheimnisvolle Kräfte. Da beginnt man sich zu fragen: Was soll das?“ Richtig, was soll das eigentlich?

Parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg

Walter von Lucadou geht solchem Spuk bis heute nach. Der Physiker und Psychologe leitet seit 1989 in Freiburg die Parapsychologische Beratungsstelle, Uri Geller traf er im Laufe der Jahre mehrfach und sagt: „Geller ist ein charmantes Schlitzohr, das die Leute begeistern kann.“ Und sie entsprechend schlitzohrig auch hinters Licht führt? Oder doch über mehr als nur faulen Zauber verfügt? Wie auch heute noch unzählige Heiler, Hellseher und Esoteriker behaupten?

Damals jedenfalls reagierte die Bevölkerung fasziniert und fassungslos. „Uri Geller verbiegt ganz Deutschland“ titelte die „Bild“-Zeitung und forderte dazu auf, Gabeln, Löffel oder eine kaputte Uhr auf die Zeitung zu legen und intensiv an Uri Geller zu denken. Leser schrieben anschließend von zum Leben erweckten Armbanduhren und Besteck, das „weich wie Butter“ geworden sei.

Rätselhafte Kräfte

Auch der „Spiegel“ schrieb über „Uri Gellers rätselhafte Kraft“ und listete Zuschauerreaktionen nach der „Drei mal Neun“-Sendung auf: „In Kassel, Schönfelder Straße 8, empfand Irene Grob, eine Erbuhr aus dem Ersten Weltkrieg zwischen den Fingern, plötzlich ,ein Kribbeln in der Hand’. Löffel bogen sich und lagen nun, wie bei der Familie Klarer in Straubing, ,mit einem Rückwärtsknick von etwa 45 Grad’ in der Schublade. Bei den Flinks in Nippes bog es sich sogar, obwohl die Schublade mit dem Silber ,zweimal abgeschlossen’ war. In München, ,plötzlich hat’s puff gemacht’, versagte ein Fernsehgerät, bei Adelheid Senning in Augsburg zerknackte ein Nußknacker.“ Hui, hui, hui.

Wissenschaftler untersuchten in der Folge das Phänomen, begutachteten zerbrochene Gabeln und gebogene Löffel. Gleichzeitig warnten Kritiker vor Scharlatanerie. So schrieb die „Zeit“, der „Fall Uri Geller“ habe „die Dimension einer gigantischen Volksverdummung angenommen“, und fragte: „Warum aber wollen die Leute lieber von Wundern als von Tatsachen lesen?“ Nun, weil es womöglich in ihrer Natur liegt?

Der Mensch ist wundersüchtig

Erscheinungen, die über das Gewöhnliche hinausgehen, gibt es nämlich seit den Frühzeiten der Menschheit, davon zeugen Erzählungen über Magisches und Mystisches in den Schriften der Kulturvölker. Genauso wie Geistererscheinungen und Spukphänome seit Jahrhunderten kontrovers, manchmal amüsiert und nicht selten emotional diskutiert werden. „Der Mensch war schon immer wundersüchtig“, sagt Walter von Lucadou.

„Nun ist das Erstaunen ja keine schlechte Eigenschaft des Menschen“, fährt der Wissenschaftler fort. „Deshalb geht man ja in Zaubervorstellungen, und auch weil man ein bisschen über die Dinge nachdenken möchte.“ Das Nachdenken über Uri Geller, der seine Gabe angeblich von Aliens erhielt, wie er anfangs noch behauptete, führte allerdings zu recht irdischen Ergebnissen.

„Es gibt Zaubertricks noch und nöcher, mit denen sich Metall verbiegen lässt“, erklärt Lucadou. Darunter spezielle Legierungen, chemische Lösungen, Muskeleinwirkung oder Vertauschungstricks. Und auch alte Zeitmessgeräte benötigen keine Zauberkräfte. „Die meisten Uhren haben eine Gangreserve, auf einem warmen Röhrenfernseher können sie durchaus wieder anfangen zu laufen.“ Und wenn 100.000 Menschen eine Uhr drauflegen, ist es kein Wunder, wenn 1000 wieder laufen. „Der Uri Geller ist geschickt und nützt solche statistischen Dinge aus.“

Kritik an der Parapsychologie

Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt hält jedoch massenweise Unerklärliches bereit. Das bescherte der Parapsychologie in den 1970er- und 1980er-Jahren einen Boom. Auch renommierte Universitäten gründeten Fakultäten, der akademische Betrieb widmete sich ausgiebig dem Übersinnlichen beziehungsweise seiner Widerlegung. Diese Anziehungskraft hat das Forschungsfeld längst wieder eingebüßt. An Studien wurden fehlerhafte Versuchsanordnungen und mangelnde Kontrollbedingungen kritisiert. Überhaupt sei die Parapsychologie kein klar definiertes Fachgebiet, zudem höchst anfällig für Lug, Betrug und Fälschung.

Die Hochstapler, die selbsternannten Geisterjäger und Hellseher, die Protagonisten des Okkulten macht Lucadou dann auch verantwortlich für den zweifelhaften Ruf der Parapsychologie. „Dabei ist es wissenschaftlich interessant und lehrreich, diesen Dingen nachzugehen.“ Was nicht minder für den Laien gilt, wie er betont.

Stimmen aus dem Teekessel

Deshalb wundert es kaum, dass die Freiburger Beratungsstelle rund 3000 Anfragen pro Jahr erhält, unterschiedlichster Art. Wie die eines allein lebenden Mannes, der in seiner Wohnung unheimliche Stimmen hörte. Manche rieten ihm, er solle einen Geisterjäger holen, andere schickten ihn zu einem Psychiater, der ihm ein Mittel gegen Schizophrenie verschrieb.

Inklusive Nebenwirkungen, aber ohne Erfolg, weshalb er sich verzweifelt bei Lucadou meldete. Der Physiker entdeckte schließlich, dass die wispernden Stimmen aus dem Teekessel kamen, weil in der Nähe des Hauses ein großer Sendemast stand. „Deshalb konnte der Mann über den Teekessel Radio hören. Diesen Effekt kannte der Psychiater aber nicht.“

Ein anderes Mal rief ihn eine Familie, die in einem Hochhaus lebte und meinte, sie könne, wie auch Uri Geller, Kraft der Gedanken eine Kompassnadel bewegen. Lucadou fand jedoch heraus, dass die Magnetausschläge von den schweren Ausgleichsgewichten des Aufzuges ausgelöst wurden. „Diese Wirkung haben sie jedoch auf sich bezogen“, sagt der Wissenschaftler. „Das wäre wohl den meisten Menschen so ergangen. Dass wir Zufälle auf uns beziehen, ist ein bekannter psychologischer Effekt.“ Andere Effekte sind weniger harmlos.

Scharlatanen auf der Spur

Denn immer wieder wenden sich Menschen an die Beratungsstelle, die in Zweifel oder Not an sogenannte Wahrsager, Hellseher, Pendler oder Kartenleger geraten, die bei „Wunderheilern“ nach Lösungen suchen - und dafür sehr viel Geld bezahlen. „Das Interesse an Naturereignissen, die man sich nicht erklären kann, war immer da“, sagt Lucadou.

„Die Interpretation im Sinne der Esoterik oder von Religionen ist nur eine Art Krücke, um damit zurechtzukommen.“ Es erstaunt ihn daher nicht, dass zahlreiche esoterische Bewegungen solche Phänomene aufgreifen und in ihr Modell einbauen. „Deshalb haben wir die Beratungsstelle aufgebaut, weil viele Leute Rattenfängern auf den Leim gehen. Die zum Beispiel behaupten, man könne in einem Kurs paranormale Fähigkeiten erlernen und dafür 30.000 Euro verlangen. Das wird aber nicht funktionieren.“

So hat die Stelle schon manches finanzielle Desaster verhindert, ihre öffentliche Förderung wurde trotzdem eingestellt. Es kam sogar zu einem Prozess, den das Land allerdings auf ganzer Linie verlor. Hinter der Mittelstreichung sieht Lucadou ein falsches Verständnis seiner Arbeit und eine Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung. „Wir betreiben eine Aufklärungsberatungsstelle. Ich bin schließlich Wissenschaftler, Physiker und Psychologe, und ganz sicher kein Geisterjäger.“

Geller bleibt ein Rätsel

In diesem Sinne spricht Lucadou auch nicht von unerklärlichen Phänomenen, sondern eher von Leerstellen in der Naturwissenschaft. „Wir sind ja nicht am Ende des Wissens angelangt. Wir verstehen maximal fünf Prozent von der Welt. Alle Rätsel sind also noch lange nicht gelöst.“ Für ein Rätsel hält er in gewisser Weise auch Uri Geller.

Der weltweite Erfolg stieg dem Mentalisten damals zu Kopf. „Ich wurde magersüchtig, depressiv und hatte Bulimie“, erklärte Geller später. Nach einer Auszeit und Hinwendung zum Spirituellen betrat er wieder die Showbühne, fütterte die Medien mit Besteckzauber, Hellseherei und Gerichtsverfahren wegen Betrugsvorwürfen, die er clever zur Eigenwerbung nutzte. „Kontroversen sind unbezahlbar“, sagt Geller.

Inzwischen lebt der 77-Jährige wieder in Israel und betreibt in Tel Aviv ein eigenes Museum. Lucadou traf ihn noch mal nach einem gemeinsamen Fernsehauftritt in Köln im Frühstücksraum ihres Hotels. „Da habe ich ihn spontan aufgefordert, meinen Löffel zu verbiegen - und wie ein Luchs aufgepasst. Schließlich weiß ich, auf was man achten muss.“ Der Löffel liegt noch immer bei ihm in Freiburg - um etwa 45 Grad verbogen. „Das ist auch ein wenig frustrierend.“ Denn der Wissenschaftler rätselt bis heute, wie Geller das damals schaffen konnte.