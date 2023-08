Unwetter in Baden–Württemberg gehen weiter

Die Menschen in Baden–Württemberg müssen sich in den nächsten Tagen wohl weiterhin auf unwetterträchtiges Wetter einstellen. Am Dienstag werde sich die Gewitterwahrscheinlichkeit im Vergleich zu Montag vermutlich noch etwas erhöhen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab Freitag könne sich die Lage demnach stabilisieren. „Da steigen dann auch die Temperaturen weiter an“, sagte der Wetterexperte. Demnach seien Freitag und Samstag 33 bis 34 Grad am Rhein möglich.

Der Dienstag startet nach DWD–Angaben örtlich mit Schauern, Gewittern und stürmischen Böen. Auch Hagel sei möglich. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 26 bis 31 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Unwetter dann vorerst abklingen, so der DWD.

Am Mittwoch sei dann zunächst mit viel Sonne zu rechnen, bevor sich im Laufe des Tages Quellwolken, Schauer und örtlich auch unwetterartige Gewitter breit machen. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch laut DWD zwischen 27 und 31 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter dann wieder etwas, bevor sich das Wettergeschehen vom Mittwoch dann am Donnerstag laut DWD bei 26 bis 31 Grad wiederholt.