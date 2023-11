Bildung

Unterrichtsausfälle wegen Warnstreiks wahrscheinlich

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

«Warnstreik!» steht auf einem Schild. (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild )

An Schulen in Baden-Württemberg könnte am Dienstag die eine oder andere Stunde Unterricht ausfallen. Im Tarifstreit fordern angestellte Lehrer mehr Geld und gehen auf die Straße.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 02:47 Von: Deutsche Presse-Agentur