Unterrichtsausfälle wegen Warnstreiks der Lehrer wahrscheinlich

Wegen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst müssen Eltern und Schulkinder in Baden-Württemberg am Dienstag mit Unterrichtsausfällen rechnen. Die Gewerkschaft Wissenschaft und Erziehung (GEW) geht beim bundesweiten Warnstreik von mehreren Tausend ausfallenden Unterrichtsstunden aus. Landesweit sind im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes nach GEW-Angaben etwa 12 000 angestellte Lehrkräfte sowie Beschäftigte an Hochschulen zum Warnstreik aufgerufen. Beamtinnen und Beamte haben kein Streikrecht.

Unter anderem soll in Karlsruhe (13.00 Uhr) sowie in Berlin, Hamburg und Leipzig demonstriert werden. In Karlsruhe werden auch Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bayern erwartet.

Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit rund 1,1 Millionen öffentlichen Angestellten und mittelbar auch für die rund 1,4 Millionen Beamten ein Gehaltsplus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Die TdL unter dem Vorsitz von Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hatte in der zweiten Verhandlungsrunde hingegen deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 7. Dezember beginnen.