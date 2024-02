Unternehmen sollen bürokratische Belastungen melden

Die sogenannte Entlastungsallianz für Baden-Württemberg hat Unternehmen und die Verwaltung dazu aufgerufen, bürokratische Belastungen, vor allem Dokumentations- und Berichtspflichten aus dem Landesrecht, zu melden. „Bei unverhältnismäßigen Belastungen, die im Einflussbereich des Landes liegen, wollen wir den Rotstift ansetzen“, sagte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag laut Mitteilung.

Die eingereichten Meldungen würden von den Partnern der Entlastungsallianz systematisch geprüft, hieß es laut Mitteilung. Die Möglichkeit zur Beteiligung sei niedrigschwellig ausgestaltet. Unternehmen könnten sich per E-Mail an die IHK Region Stuttgart wenden. In der Entlastungsallianz sind neben der Landesregierung auch kommunale Landesverbände und Wirtschaftsverbände vertreten. Sie hatte nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im November 2023 ihre Arbeit aufgenommen.