Wirtschaft

Unternehmen beantragen deutlich mehr Insolvenzverfahren

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Im Südwesten haben deutlich mehr Unternehmen Insolvenzverfahren beantragt. (Foto: Jonas Walzberg/dpa/Illustration )

Unternehmen im Südwesten haben in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich mehr Insolvenzverfahren beantragt als im Vorjahreszeitraum. Bei den Amtsgerichten wurden im ersten Halbjahr 905 Unternehmensinsolvenzen beantragt, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 11:27 Von: Deutsche Presse-Agentur