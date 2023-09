Migrationspolitik

Unmut: Südwest-Städtetagschef sieht Vertrauenskrise

Karlsruhe / Lesedauer: 2 min

Frank Mentrup (SPD), Oberbürgermeister von Karlsruhe und Präsident des baden-württembergischen Städtetags. (Foto: Uli Deck/dpa )

Städte und Kommunen ächzen unter der Last der Unterbringung von Flüchtlingen, der Unmut der Bürger steigt. Der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg sagt, es fehle an klaren Ansagen ‐ und an Vertrauen.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 05:14 Von: Deutsche Presse-Agentur