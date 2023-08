Unfallfahrt endet in Bäckereischaufenster

Die Unfallfahrt eines bislang unbekannten Mannes ist in einem Bäckereischaufenster in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) geendet. Der Verdächtige soll laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch ein Auto in Vaihingen an der Enz gestohlen haben. Am Mittwochmorgen soll er zunächst ein geparktes Auto in Weingarten gestreift und zwei weiter Fahrzeuge ineinandergeschoben haben. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er danach von der Fahrbahn ab und fuhr durch die Glasfront der Bäckerei. Von dort sei er zu Fuß geflüchtet, beobachtete eine Zeugin laut Polizei. Die Mitarbeiterin der Bäckerei wurde vom Auto nicht erfasst und blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.