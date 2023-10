Göppingen

Unfall nach Autorennen: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein

Geislingen an der Steige / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Bei einem illegalen Autorennen im Landkreis Göppingen hat ein betrunkener Mann einen Unfall gebaut. Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag auf den Wagen seines zunächst unbekannten Kontrahenten in Geislingen an der Steige aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 14.10.2023, 10:45 Von: Deutsche Presse-Agentur