Unfall mit zehn Fahrzeugen: Sechs Verletzte

Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf einer glatten Straße in Lörrach leicht verletzt worden. Insgesamt zehn Fahrzeuge waren an dem Unfall auf einer Strecke von rund 170 Metern beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Es müsse wie eine Kettenreaktion gewesen sein - was genau passiert ist, sei jedoch noch nicht klar. Nur das Ausmaß der Unfälle ist bekannt: Acht Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an neun Stellen wurde die Leitplanke beschädigt. Die sechs Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.