Unfall mit sieben Autos und fünf Verletzten bei Worms

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Worms sind fünf Menschen leicht verletzt worden. In den Unfall waren sieben Fahrzeuge verwickelt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein 43-Jährige war demnach am Donnerstagabend mit seinem Wagen beim Überholen in einem Überholverbot auf der L523 Richtung Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Danach streifte sein Pkw ein zweites Auto, das in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und drei weitere entgegenkommende Autos. Am Ende kam es noch zu einem Frontalzusammenstoß.

Die fünf Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 43-Jährige betrunken. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.