Calw

Unfall mit Schulbus: Vier Verletzte

Calw / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Drei Kinder und der Fahrer eines Schulbusses sind bei einem Auffahrunfall in Calw leicht verletzt worden. Am Mittag wollte der Busfahrer nach ersten Erkenntnissen in eine Bushaltestelle einfahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 16:04 Von: Deutsche Presse-Agentur