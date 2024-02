Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A6 im Rhein-Neckar-Kreis

Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat am Freitag auf der Autobahn 6 zu Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Der Unfall passierte zwischen Wiesloch und Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis in Fahrtrichtung Heilbronn. Über Verletzte war noch nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Auch wie es zum Unfall kam, war noch unklar. Polizei und Rettungskräfte waren am späten Freitagnachmittag an der Unfallstelle im Einsatz.