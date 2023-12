Unfall mit drei Verletzten: Fahrer in Autos eingeklemmt

Bei einem Unfall im Gegenverkehr auf der Bundesstraße bei Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Aus zunächst unbekannter Ursache kam am Montag ein Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem zweiten Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das zweite Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen ein drittes Auto.

Die Fahrer der ersten beiden Autos wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit Schere und Spreizer befreien. Der 41 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Wagens, der in den Gegenverkehr geriet, wurde schwer verletzt. Der dritte Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt.