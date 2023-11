Unfall: Betrunkener Fahrer kehrt zurück und wird erwischt

Ein betrunkener Mann ist mit seinem Auto in Biberach an der Riß gegen ein Verkehrsschild gefahren, geflüchtet ‐ und kurz danach zurückgekommen, um seinen Wagen abzusperren. Seinen im Fahrzeug liegen gelassenen Führerschein hatte eine Streife bis dahin bereits gefunden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Beamten bemerkten in der Nacht zum Samstag, wie der 32-Jährige aus einigen Metern Entfernung den Wagen absperrte. Bei der anschließenden Kontrolle gestand er, gefahren zu sein und machte einen Atemalkoholtest. Die Beamten zogen seinen Führerschein vorerst ein.