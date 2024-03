Unfall auf Autobahn mit rund 86.000 Euro Schaden

Auf der Autobahn A6 bei St. Leon-Rot sind am Samstag zwei Personen bei einem missglückten Überholmanöver leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 86.000. Die Fahrer kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Autobahn musste in Richtung Mannheim einige Stunden gesperrt werden.

Ein 56-Jähriger hatte ein Auto mit Anhänger überholen wollen, aber dessen Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Er kollidierte mit dem Anhänger. Daraufhin verlor der 26-jährige Fahrer des Gespanns die Kontrolle und prallte gegen die Schutzplanke. Der Anhänger löste und überschlug sich. Das Auto des 26-Jährigen sowie des Unfallverursachers kamen an einer Betongleitwand zum Stehen. Der 26-Jährige hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann, wie ein Sprecher mitteilte. Ihn erwartet eine Anzeige.