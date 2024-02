Undav ins Nationalteam? Hoeneß: „Fast kein Vorbeikommen“

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart traut seinem Torjäger Deniz Undav den Sprung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und damit womöglich auch zur Heim-EM im Sommer zu. „Es ist die Aufgabe des Bundestrainers, das zu entscheiden“, sagte der Coach der Schwaben und machte deutlich, dass er sich in Nominierungs-Fragen nicht einmischen werde. Zugleich lobte Hoeneß den Stürmer aber in den höchsten Tönen.

„Deniz macht genau das, was er machen kann und muss: mit Leistung auf sich aufmerksam. Das macht er richtig gut“, sagte der 41-Jährige vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky). „Ich glaube, wenn er das weiter so macht, dann hat er Riesenchancen, dann ist fast nicht an ihm vorbeizukommen.“

Undavs Quote in der bisherigen Saison sei „richtig, richtig gut“, sagt Hoeneß. In der Bundesliga hat der 27-Jährige bereits 13 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. Allein in den vergangenen beiden Partien gegen RB Leipzig (5:2) und beim SC Freiburg (3:1) kam Stuttgarts Angreifer in Summe auf vier Treffer und zwei Assists.

Undav wurde in Deutschland geboren, seine Eltern stammen aus der Türkei. Im Dezember hatte er seine Entscheidung für die deutsche Nationalelf verkündet. Er habe Bundestrainer Julian Nagelsmann mitgeteilt, dass er bereitstünde, sollte er eine Chance bekommen.