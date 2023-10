Unbekannter wirft mehrere E-Scooter von Brücke

Ein Unbekannter hat in Konstanz sechs E-Scooter mitten in der Nacht zu Dienstag von einer Brücke auf die darunterliegende Straße geschmissen. Wegen der nächtlichen Uhrzeit sei wenig Verkehr gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Autofahrer habe aber ausweichen und anhalten müssen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkam der Verdächtige. Verletzt wurde niemand. An den Scootern, die aus zwölf Metern Höhe auf die Fahrbahn geworfen wurden, entstand Totalschaden.