Filderstadt

Unbekannter überfällt Tankstelle ‐ Täter flüchtig

Filderstadt / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein Unbekannter hat in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, habe der Mann am Donnerstagabend eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 07:59 Von: Deutsche Presse-Agentur