Reizgas

Unbekannter sprüht Pfefferspray gegen Tür: Sieben Verletzte

Neuhausen auf den Fildern / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat im Kreis Esslingen sieben Menschen mit Reizgas verletzt. Der Mann habe das Pfefferspray am Freitagabend gegen eine Haustür in Neuhausen auf den Fildern gesprüht, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit.

Veröffentlicht: 25.11.2023, 12:04 Von: Deutsche Presse-Agentur