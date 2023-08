Naturschutzgebiete

Unbekannter setzt Schlangen nahe Vogelschutzgebiet aus

Breisach am Rhein / Lesedauer: 1 min

Mehrere Kornnattern, die nahe eines Vogelschutzgebietes ausgesetzt wurden, liegen in einer Kiste. (Foto: -/Polizeipräsidium Freiburg/dpa )

Ein Unbekannter hat nahe Breisach am Rhein (Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald) mindestens neun Schlangen in der Nähe eines Vogelschutzgebietes ausgesetzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand eine Passantin am Freitag eine Kornnatter am Rande einer Straße.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 15:31 Von: Deutsche Presse-Agentur