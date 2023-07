Kriminalität

Unbekannter schlägt und beraubt Jungen

Stuttgart-Mitte

Ein Unbekannter soll in Stuttgart einen Zwölfjährigen beraubt und geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei forderte der Mann, der in einer Gruppe unterwegs war, am frühen Freitagabend den Jungen und seine drei Begleiter zur Herausgabe des Inhalts ihrer Taschen auf.

Veröffentlicht: 29.07.2023, 12:22 Von: Deutsche Presse-Agentur