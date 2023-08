Unbekannter schießt Mann mit Luftgewehr in Knöchel

Ein Unbekannter hat einem 22 Jahre alten Mann mit einem Luftgewehr in den Knöchel geschossen und ihn gefährlich verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 22–Jährige am Freitag in Böblingen am Oberen See unterwegs, als das Projektil eines Luftgewehrs in den Knöchel seines rechten Beins eindrang. Der Mann konnte noch nach Hause zu seiner Familie laufen, wurde dann aber in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Kugel in einer Operation entfernt. Wie und warum es zu dem Angriff kam und wer der Täter ist, war zunächst unklar.