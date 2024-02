Unbekannter schießt auf 33-Jährigen in Wohnung

Ein 33-Jähriger ist in seiner Wohnung in Steinenbronn (Landkreis Böblingen) angeschossen worden. Die Kriminalpolizei ermittle wegen versuchten Totschlags gegen Unbekannt, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Tatverdächtig sind demnach mehrere dunkel gekleidete und maskierte Männer, die geflüchtet seien. Einer von ihnen soll von draußen an der Terrassentür auf den 33-Jährigen durch die Scheibe geschossen haben.

Der Mann hatte am späten Mittwochabend laut Polizei den heruntergelassenen Rollladen der Tür hochgezogen, als er das Knallgeräusch gehört und leicht verletzt worden sei. Zuvor habe er bemerkt, dass sich jemand an der Tür zu schaffen gemacht habe. Eine großangelegte Suche nach den Tatverdächtigen mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber sei erfolglos geblieben. Das Motiv war zunächst unklar.