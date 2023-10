Bodenseekreis

Unbekannter lässt Kanalwasser ab: Hunderte Fische gestorben

Uhldingen-Mühlhofen / Lesedauer: 1 min

Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Ein Unbekannter hat Wasser aus einem Kanal in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) abgelassen und so ein Fischsterben verursacht. Hunderte tote Fische waren am Mittwoch im Aachkanal entdeckt worden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 16:58 Von: Deutsche Presse-Agentur