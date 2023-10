Kriminalität

Unbekannter greift Mann mit Messer an: Hubschrauberfahndung

In Karlsruhe ist ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Der Täter sei nach der Attacke am Freitagabend geflohen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit.

07.10.2023