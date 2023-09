Neckarsulm

Unbekannte werfen Steine und Verkehrsschilder von Brücke

Neckarsulm / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben Gegenstände von einer Brücke in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) auf die darunterliegende Bundesstraße geworfen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn leitete nach dem Vorfall am Sonntagmorgen ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 03.09.2023, 12:59 Von: Deutsche Presse-Agentur