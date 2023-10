Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter stehlen in Ludwigsburg Schmuck und Geld

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Bislang unbekannte Täter haben in Möglingen (Landkreis Ludwigsburg) Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro aus einer Wohnung gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, bemerkte der Bewohner den Einbruch am Samstag, als er nach einer mehrwöchigen Reise nach Hause kam.

Veröffentlicht: 01.10.2023, 09:56 Von: Deutsche Presse-Agentur