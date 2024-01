Kriminalität

Unbekannte stehlen neun Gänse aus Freigehege

Emmendingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Unbekannte Täter haben in Emmendingen neun lebende Gänse aus einem Freigehege eines Bauernhofes gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, flohen die Gänsediebe am Mittwochmorgen mit einem weißen Kastenwagen, als sie der Bauer überraschte.