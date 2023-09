Schwäbisch Hall

Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten ohne Beute

Crailsheim / Lesedauer: 1 min

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» zu sehen. (Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild )

Unbekannte haben in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zwei Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Laut Polizei gelangten die Täter am Mittwochmorgen zwar nicht an Beute aus den Automaten, verursachten aber einen Schaden von etwa 125.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 13:25 Von: Deutsche Presse-Agentur