Kriminalität

Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten

Zell am Harmersbach / Lesedauer: 1 min

Der Schriftzug "Geldautomat" auf einem Geldautomaten. (Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Unbekannte haben in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) einen Geldautomaten gesprengt und sind danach geflüchtet. Nach Angaben der Polizei gab es am frühen Donnerstagmorgen zwei Explosionen.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 11:42 Von: Deutsche Presse-Agentur