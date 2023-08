Neuenburg

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Neuenburg

Neuenburg am Rhein / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Neuenburg (Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Unbekannten nach der Sprengung in der Nacht zu Montag die Geldkassette und flüchteten in einem „dunklen, hoch–motorisierten Fahrzeug“.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 11:39 Von: Deutsche Presse-Agentur