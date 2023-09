Unbekannte sprengen Geldautomaten in Haigerloch

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Haigerloch (Zollernalbkreis) gesprengt und sind geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei samt Hubschrauber blieb erfolglos, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Täter gelangten demnach an kein Bargeld aus dem Automaten, verursachten nach ersten Schätzungen aber einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Ein Zeuge hatte nach dem Knall in der Nacht auf Dienstag die Polizei gerufen. Der Geldautomat befand sich in einem Firmengebäude. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten auch davor geparkte Autos.