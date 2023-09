Kriminalität

Unbekannte sprengen Geldautomat in Stutensee: Keine Beute

Stutensee / Lesedauer: 1 min

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» zu sehen. (Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild )

Unbekannte Täter haben in einem Gewerbegebiet in der Stadt Stutensee (Kreis Karlsruhe) einen Geldautomaten gesprengt. Dadurch wurden sowohl die Bankfiliale als auch der Automat beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 11:31 Von: Deutsche Presse-Agentur